Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
9 lug 2025
In Catalogna resta attivo il rogo che ha bruciato 3.200 ettari

I pompieri puntano a 'stabilizzarlo' in mattinata

Pur dopo una nottata di intensi lavori antincendio, è ancora attivo in Catalogna un grosso rogo forestale che nel giro di due giorni ha bruciato circa 3.200 ettari di terreno nell'area del Baix Ebre, in provincia di Tarragona: lo hanno riferito i vigili del fuoco. Al momento, dunque, restano in vigore gli ordini di restare in casa rivolti a circa 18.000 residenti di sei piccole località della zona (tra questi Paüls, il comune in cui hanno avuto origine le fiamme) e di alcuni quartieri della cittadina di Tortosa, si apprende da un comunicato. Alla luce della situazione attuale, i vigili del fuoco puntano a "stabilizzare" il rogo nella mattinata di oggi. Nel frattempo, è considerato stabilizzato un altro incendio sviluppatosi a Sant Pere Sallavinera, in provincia di Barcellona: in questo caso, gli ettari di terreno andati in fumo sono circa 130.

