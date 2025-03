Il Cremlino: Putin aperto a contatti con Trump, critica la condanna di Le Pen

Il Cremlino afferma che il presidente russo Vladimir Putin "rimane assolutamente aperto a contatti con il presidente Trump, quindi la loro conversazione sarà organizzata molto rapidamente, se necessario". Ma, ha aggiunto, "la telefonata non è in agenda". Lo riporta il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, come riporta Interfax.

La condanna di Marine Le Pen è una "violazione delle norme democratiche". E' il commento del Cremlino alla sentenza del tribunale di Parigi. "Le nostre osservazioni nelle capitali europee indicano che non esitano assolutamente ad andare oltre i confini della democrazia durante il processo politico": così il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha commentato il processo a Marine Le Pen. Lo riporta l'agenzia Interfax, secondo cui Peskov ha dichiarato che Mosca "non vuole interferire negli affari interni della Francia e non lo ha mai fatto", ma ha dichiarato che, a suo parere, "le norme democratiche vengono violate" per quanto riguarda Marine Le Pen e le elezioni presidenziali in Romania.