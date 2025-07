Riforma voto condotta, via libera definitivo del Cdm

Dal prossimo anno scolastico saranno ammessi alla classe successiva della scuola secondaria le studentesse e gli studenti che, in sede di scrutinio finale, avranno ottenuto una valutazione superiore a sei decimi. Il 6 in condotta comporterà la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e la redazione di un elaborato su tematiche di cittadinanza attiva, collegato ai motivi che hanno determinato il voto ottenuto. Lo prevedono i regolamenti approvati in via definitiva dal Consiglio dei ministri di oggi. "È un segnale forte e chiaro: nella scuola italiana il rispetto per la persona e per le istituzioni è imprescindibile", ha detto il ministro Giuseppe Valditara.