Gualtieri 'ddl Roma Capitale svolta, testo condiviso'

"Il testo varato dal governo segna una svolta. Con una forte volontà di rilanciare un progetto di riforma che altrimenti rischiava di arenarsi. È importante il testo in sé del governo" ma anche il "coinvolgimento e l'interlocuzione serrata con il sindaco e Roma Capitale, in cui abbiamo limato" un testo "che quindi considero assolutamente condiviso". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al punto stampa in Campidoglio indetto al termine del Cdm in cui è stato approvato il ddl Roma Capitale. "Voglio esprimere grande soddisfazione per l'approvazione e per questo voglio ringraziare la presidente Meloni, la ministra Casellati, e tutto l'Esecutivo per aver approvato un testo così importante e atteso da tempo", ha aggiunto.