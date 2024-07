Idf, salgono a 12 i morti nell'attacco a Majdal Shams

Il bilancio delle vittime dell'attacco sulla città di Majdal Shams, sulle alture del Golan, è salito a 12. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, citato dal Times of Israel. Secondo il portavoce, il razzo che ha colpito il campo da calcio è stato identificato come "un razzo Falaq-1 fabbricato in Iran, con una testata di oltre 50 chilogrammi di esplosivo". "I risultati forensi sulla scena indicano questo razzo. Viene utilizzato solo dal gruppo terroristico Hezbollah", ha affermato Hagari.