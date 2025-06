Mediterraneo di Bresh debutta come album più venduto della settimana secondo Fimi/Gfk

Mediterraneo di Bresh è, al debutto, l'album più venduto della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Il disco del rapper ligure, che vede Shune alla produzione e arriva a tre anni di distanza dal doppio Platino Oro Blu, è composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell'immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella sua poetica.

Al secondo posto (e primo tra i cd, vinili e musicassette) si piazza Lazza, con la nuova riedizione di Locura che contiene l'album originale e le nuove versioni alternative, eseguite in versione Jam con band e in versione Opera, con l'Orchestra Sinfonica di Milano, arrangiata e diretta dal Maestro Enzo Campagnoli. Completa il podio tutto rinnovato, Claudio Baglioni con il leggendario La vita è adesso - Il Sogno è sempre, l'album del 1985 completamente ricantato e risuonato, con un inedito. L'album è a tutt'oggi il più venduto nella storia musicale italiana, con oltre 4,5 milioni di copie.

Quarta piazza, in discesa di una, per Luchè con Il mio lato peggiore, con un mix esplosivo di collaborazioni da Sfera Ebbasta a Giorgia. Dietro Tutta Vita, del vincitore di Sanremo Olly (da 33 settimane in classifica), che scende di tre posizioni. Perdono due posti, e sono sesti, anche Sfera Ebbasta e Shiva con il joint album Santana Money Gang, davanti ai Pinguini Tattici Nucleari con Hello World, rientrato in top ten, spinto probabilmente dal tour negli stadi che ha appena preso il via.

Alfa, che una settimana fa dominava la classifica con la versione deluxe di Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, precipita all'ottavo posto, ma mantiene la vetta dei singoli con A me mi piace, in collaborazione con Manu Chao.

Chiudono la top ten Achille Lauro con Comuni Mortali, atteso al Circo Massimo per una doppia data a fine mese, e il rapper italo-sierraleonese Artie 5ive, con La Bellavita che contiene collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Nily Savage e Guè.