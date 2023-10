I volti dei bimbi rapiti da Hamas e quei sorrisi spezzati

Kfir di appena nove mesi, con le inevitabili guanciotte e un pupazzo rosa tra le mani. Aviv, due anni e mezzo e un cerchietto pieno di petali di rosa. Eitan, 12 anni, che sorride con in spalla il suo gattino. Sono alcune delle foto, diffuse dal governo israeliano, dei ventotto bambini rapiti da Hamas nel terribile attacco del 7 ottobre, dei quali al momento non si sa più nulla. Bambini e ragazzi dai nove mesi di Kfir ai 17 anni di Ofir e Agam. In mezzo ci sono gli otto anni di Ella, fotografata vestita da principessa, i tre anni di Yahel con una cascata di riccioli biondi, il sorriso sdentato di Naveh, otto anni. Per ognuno una storia. Molti sono stati rapiti con le famiglie, alcuni con le nonne, ad altri sono stati uccisi i genitori. E c'è anche chi ha bisogno di cure come Ruth, in sedia a rotelle a causa di una distrofia muscolare, rapita da Hamas che le ha ucciso il padre.