Avvocati Bolsonaro chiedono assoluzione per ex presidente

Giovedì 14 Agosto 2025

Anna Vagli
14 ago 2025
Nel processo per presunto colpo di Stato

Gli avvocati difensori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno chiesto ieri alla Corte Suprema del Paese l'assoluzione durante l'arringa finale nel processo in cui è accusato di aver tentato un colpo di Stato. In un documento di 197 pagine presentato alla Corte, gli avvocati di Bolsonaro hanno sostenuto che l'ex capo di Stato di estrema destra è "innocente di tutte le accuse" e che durante il processo, iniziato a maggio, è stata presentata una "assoluta mancanza" di prove.

© Riproduzione riservata

