Starmer annuncia, 'stamani riceverò Zelensky a Londra'

Giovedì 14 Agosto 2025
Leader europei alla prova dell’unità
Pierfrancesco De Robertis
Leader europei alla prova dell'unità
14 ago 2025
Downing Street, alle 9.30, le 10.30 italiane

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, stamani a Londra, alla vigilia del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, ha annunciato il suo ufficio. Starmer, che mercoledì ha parlato di una concreta possibilità di raggiungere un cessate il fuoco attraverso la mediazione del presidente degli Stati Uniti, prevede di incontrare il leader ucraino a Downing Street alle 9:30, le 10.30 italiane. (ANSA-AFP).

