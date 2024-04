Haniyeh conferma ad al Jazeera la morte di 3 figli a Gaza

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha confermato, in un'intervista ad al Jazeera, l'uccisione di tre suoi figli in un attacco israeliano a Gaza, che ha identificato in Hazem, Amir e Mohammad. Haniyeh ha aggiunto che sono stati colpiti anche alcuni suoi nipoti nello stesso attacco. "Attraverso il sangue dei martiri e il dolore dei feriti - ha detto, secondo la stessa fonte - creiamo speranza, futuro, l'indipendenza e la libertà per il nostro popolo e la nostra nazione".