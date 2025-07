Gli Stati Uniti hanno annunciato per la prima volta sanzioni contro il presidente cubano Miguel Díaz-Canel per il suo ruolo "nella brutalità del regime cubano nei confronti del popolo cubano".

Il Dipartimento di Stato americano sta "limitando i visti" per il presidente e altri alti funzionari governativi, ha dichiarato il segretario di stato Marco Rubio in un post su X in occasione del quarto anniversario delle storiche proteste antigovernative a Cuba.