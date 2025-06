Hamas pronta a negoziare un cessate il fuoco a Gaza con il supporto di Qatar ed Egitto

Hamas in un comunicato ha espresso la sua disponibilità ad avviare immediatamente un nuovo ciclo di negoziati per un accordo di cessate il fuoco di Gaza. "Hamas - riportano i media israeliani - accoglie con favore gli sforzi in corso del Qatar e dell'Egitto per porre fine alla guerra" e "afferma la sua disponibilità ad avviare immediatamente un ciclo di negoziati indiretti per raggiungere un accordo sui punti contesi" rispetto alla proposta americana, "garantendo sollievo al nostro popolo e ponendo fine alla tragedia umanitaria, per arrivare a un cessate il fuoco permanente e al completo ritiro delle forze di occupazione".