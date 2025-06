La Borsa di Tokyo inizia la seduta in aumento, malgrado la chiusura mista del mercato azionario Usa e con gli investitori che attendono maggiori segnali dalle trattative tra Cina e Stati Uniti in corso a Londra. In apertura l'indice di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,55% a quota 38.298,52, aggiungendo 209 punti. Sul fronte valutario lo yen si svaluta sul dollaro, trattando a un livello di 144,50, e sull'euro, a 165,10.