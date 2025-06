Donnarumma: "L'Italia deve andare al Mondiale, sbagliato l'atteggiamento"

"Non so che cosa è mancato in questo biennio, ci sono stati degli alti dopo l'Europeo però non siamo riusciti a trovare l'equilibrio e questo è quello che dispiace di più". Così Gianluigi Donnarumma, capitano dell'Italia, intervistato da Raisport dopo la vittoria sulla Moldova. "Ci prendiamo anche noi le nostre responsabilità per quello che è successo. L'Italia deve assolutamente andare al Mondiale. Oggi e a Oslo abbiamo sbagliato completamente l'atteggiamento".