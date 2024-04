Generali completa l'acquisizione di Conning

Generali ha completato l'acquisizione di Conning Holdings e delle sue controllate da Cathay Life, società controllata da Cathay Financial Holdings, come annunciato a luglio 2023. A seguito dell'operazione, tutte le azioni di Conning sono conferite in Generali Investments Holding (GIH) in cambio di azioni di nuova emissione, e Cathay Life diventa azionista di minoranza di GIH con una quota del 16,75%, avviando una partnership a lungo termine con Generali nell'attività di asset management. A seguito dell'operazione, gli asset under management complessivi del gruppo aumentano a 887 miliardi di dollari (803 miliardi di euro). Carlo Trabattoni, ceo Asset & Wealth Management di Generali, ha commentato: "Grazie all'acquisizione di Conning e delle sue controllate continueremo a sviluppare con successo un ecosistema di asset management globale e diversificato. Rafforziamo le nostre competenze attraverso soluzioni di investimento di alto livello nel reddito fisso negli Usa e nei mercati emergenti, nel credito alternativo e nel settore immobiliare statunitense. Generali si consolida come una società di asset management leader a livello globale - ora tra i primi dieci asset manager in Europa - riconosciuta per la capacità di fornire rendimenti costanti sugli investimenti e di stabilire relazioni durature e di fiducia con i propri clienti".