Elly Schlein chiede al governo coerenza sulla pace: attacco all'Iran rischia conflitto globale

L'Italia ripudia la guerra e lavora per la pace, chiediamo al governo di essere conseguente. L'attacco all' Iran rischia di portare il conflitto su scala globale, con ripercussioni imprevedibili. Ci sono altre vittime, uno è il negoziato che doveva proseguire, messo in piedi dagli Usa, sul nucleare. Netanyahu ha scavalcato Trump creando un problema di credibilità.

Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nel dibattito seguito all'audizione sugli sviluppi della crisi tra Israele e Iran tenuta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani alle commissioni Esteri di Camera e Senato, riunite a Montecitorio.