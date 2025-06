Tajani: Iran non deve dotarsi di bomba atomica, minaccia nucleare incombente

"Di fronte a una minaccia nucleare, non può esservi alcuna ambiguità. L'Iran non può dotarsi della bomba atomica." Ho voluto trasmettere questo messaggio anche a Herzog al quale ho ribadito il diritto di Israele a garantire la propria sopravvivenza tutelandosi da un possibile attacco nucleare". Lo ha detto Antonio Tajani in audizione alle Commissioni riunite Esteri Camera e Senato.

"Sa'ar mi aveva sottolineato che la decisione di lanciare l'operazione è scaturita da informazioni di intelligence su Teheran, tali da configurare una minaccia esistenziale per Israele, per la regione e per la comunità internazionale".

"Secondo l'intelligence israeliana, in meno di sei mesi l'Iran avrebbe potuto disporre di 10 bombe atomiche, e di oltre 2000 missili per poterle lanciare, verso Israele e non solo. Un quadro assolutamente allarmante, confermato in maniera inequivocabile dal recente rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha dichiarato l'Iran in violazione dei suoi obblighi sul tema dell'arricchimento dell'uranio", ha aggiunto il ministro in audizione.