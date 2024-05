Gaza, media: 16 morti in raid di Israele sul centro della città

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 16 persone tra cui 10 bambini sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che stanotte ha colpito il quartiere centrale Daraj della città di Gaza. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha parlato ieri sera con il suo omologo israeliano Yoav Gallant della necessità di un "meccanismo efficace" per coordinare le operazioni umanitarie e militari nella Striscia di Gaza "ha riconosciuto un interesse condiviso nella sconfitta duratura di Hamas e nel rilascio urgente di tutti gli ostaggi", afferma il Pentagono. Austin ha sottolineato il "forte sostegno a Israele" da parte dell'amministrazione Biden e "ha ribadito le forti obiezioni degli Stati Uniti alla scandalosa richiesta del procuratore della Corte penale internazionale di mandati di arresto contro i leader israeliani", secondo un comunicato Usa citato da media americani e dello Stato ebraico. Austin ha anche chiesto a Israele di lavorare per aumentare la quantità di aiuti che entrano nell'enclave palestinese. I due responsabili della Difesa hanno quindi "discusso del modo migliore per sconfiggere i rimanenti di Hamas a Rafah riducendo al minimo i danni ai civili", aggiunge la dichiarazione del Pentagono.