Gaza, Esercito chiede spostamento al sud entro le 20

L'esercito israeliano in lingua araba Avichay Adraee ha detto che i palestinesi hanno tempo fino alle 20.00 (le 19 in Italia) per spostarsi a sud della Striscia. La mossa - secondo i media - indica che l'esercito si sta preparando per una massiccia operazione nel nord della Striscia. In un primo tempo l'esercito aveva dato 24 ore di tempo ai palestinesi per spostarsi da nord a sud. "Se siete preoccupati per voi e i vostri cari, dovreste andare a sud".