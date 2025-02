Fusione Saipem e Subsea 7: Nasce la Prima Azienda Globale di Ingegneria Energetica

"Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell'accordo di fusione tra l'italiana Saipem e la norvegese Subsea 7, operazione estremamente rilevante che consentirà di far nascere la prima azienda globale nel settore dell'ingegneria energetica". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione. "Il futuro gruppo avrà sede in Italia e metterà a fattor comune i punti di forza che caratterizzano già oggi Saipem e Subsea 7, due realtà altamente complementari per presenza geografica, competenze, capacità, flotte navali e tecnologia. Questo accordo - aggiunge - rappresenta un'ulteriore testimonianza della solidità e della vitalità del Sistema Italia e delle eccellenze economiche, produttive e industriale che ne fanno parte".