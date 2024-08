Fonti, verso interventi su custodia cautelare preventiva

Possibili interventi riguardo a tempi o tipi di reati legati alla custodia cautelare preventiva - il cui eccessivo ricorso sarebbe una delle concause del sovraffollamento in carcere - e un piano per contrastare l'elevato numero di suicidi negli istituti. Sono questi alcuni dei provvedimenti, su cui però al momento ci sarebbero ancora riflessioni e nessuna bozza di lavoro, annunciati per i prossimi mesi da fonti di governo per contrastare le criticità legate al sistema carcere in Italia.