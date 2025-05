Fisco più semplice e vicino: l'impegno dell'Agenzia delle Entrate al Festival del Lavoro

"Ho sempre detto che pagare le tasse non può essere una corsa a ostacoli, dobbiamo andare verso un fisco più semplice", nonché "affidabile e vicino alle esigenze della collettività". A dirlo il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vicenzo Carbone, intervistato in videocollegamento al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro, che si è aperto oggi, a Genova. Il vertice dell'organismo batte, poi, sul tasto della 'compliance', ricordando come l'Agenzia "cerchi di promuoverla", e "in questi anni abbia cambiato 'modus operandi', passando, con riferimento all'evasione fiscale, "da un approccio sanzionatorio a uno preventivo", sottolinea Carbone.