Trump contro Elon Musk: via il mandato EV e minacce sui contratti governativi

"Elon si stava 'esaurendo', gli ho chiesto di andarsene, gli ho tolto il mandato EV che obbligava tutti ad acquistare auto elettriche che nessun altro voleva (e che sapeva da mesi che avrei fatto!), e lui è semplicemente impazzito". Lo scrive su Truth il presidente degli Stato Uniti Donald Trump, continuando sui social lo scontro con Elon Musk. In un secondo post Trump ha poi minacciato di cancellare i contratti governativi con Musk: "Il modo più semplice per risparmiare denaro nel nostro bilancio, miliardi e miliardi di dollari, è quello di porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon. Mi ha sempre sorpreso che Biden non l'avesse fatto!", ha scritto.