"È ora di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti effettivamente l'80% della popolazione di mezzo?". Lo scrive Elon Musk su X, dopo la lite 'in diretta' con Donald Trump, lanciando di fatto un sondaggio fra i suoi follower, che possono esprimere parere positivo o negativo rispondendo al post per 24 ore. Pochi minuti dopo circa 260.000 persone hanno già votato, con l'84% che ha detto "sì".