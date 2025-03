Finanziamenti Pnrr a rischio: una settimana per rassicurazioni dai Comuni

Una settimana di tempo per fornire rassicurazioni: in caso negativo, il finanziamento verrà dirottato su altri enti locali in grado di realizzare i progetti entro le scadenze imposte dal Pnrr, oppure in un fondo ad hoc per il futuro piano casa.

È quanto stabilito dal Mit, che come annunciato pubblicamente il 14 gennaio scorso ha concluso una approfondita verifica sull'andamento dei progetti Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, che punta a riqualificare in modo particolare le periferie). In particolare, il dicastero guidato da Matteo Salvini ha contattato 44 Comuni, 7 Città Metropolitane e 7 Regioni.