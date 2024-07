FI, pronti a discutere norma contro i minori in carcere

"Nessuno di noi vuole che ci siano bimbi piccoli dietro le sbarre. Quindi se c'è una norma che dà la possibilità di far stare le detenute madri con figli entro i 3 anni in case famiglia o in istituti a custodia attenuata siamo pronti a discuterne". Lo dice il presidente dei senatori FI Maurizio Gasparri parlando del dl carceri ora all'esame del Senato per il quale ha già presentato un odg per chiedere che sui detenuti tossicodipendenti si applichi "la legge del 1990" che prevede la loro custodia "in comunità terapeutiche". "FI è pronta a discutere di tutto ciò che può servire ad alleviare il sovraffollamento nelle carceri", aggiunge.