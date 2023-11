Europa in flessione, Francoforte resiste, Borsa chiude

Le Borse europee chiudono per la maggior parte in calo. Parigi perde lo 0,57% con il Cac 40 a 7.168 punti. Francoforte rimane stabile (+0,24%) con il Dax a 15.786. Anche Londra è in ribasso (-1,01%) con il Ftse 100 a 7.410 punti.