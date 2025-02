Elon Musk partecipa alla prima riunione di gabinetto dell'amministrazione Trump

Elon Musk parteciperà alla prima riunione di gabinetto dell'amministrazione Trump in programma domani. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, sottolineando che il miliardario ha la supervisione del Dipartimento per l'Efficienza del governo.

Poco prima, Leavitt aveva sottolineato che "il presidente, Elon Musk e l'intero governo lavorano come un'unica squadra e stanno attuando le soluzioni di buon senso" proposte da Musk. Ha quindi ribadito l'appoggio della Casa Bianca alle iniziative di Musk, compresa la email da lui inviata a 2,3 milioni di dipendenti federali per chiedere di spiegare, in cinque punti, quale fosse esattamente il loro lavoro.