Cure palliative, medico a processo in Germania per 15 omicidi

È iniziato oggi a Berlino il processo contro un medico esperto nelle cure palliative accusato di aver ucciso quindici persone stordendole con farmaci in dosi eccessive e, in alcuni casi, appiccando incendi per nascondere il suo operato. L'uomo, un quarantenne, è detenuto in carcere dallo scorso agosto e oggi ha taciuto di fronte alle accuse del pubblico ministero.

Come riferisce l'agenzia tedesca Dpa il pubblico ministero ha rivelato alcuni dettagli dei comportamenti del medico: il 5 settembre 2022 avrebbe somministrato a una donna di 56 anni fisicamente indebolita, nel suo appartamento e senza alcuna indicazione medica, un anestetico e un miorilassante. Temendo poi di essere scoperto, avrebbe allertato il pronto soccorso e dichiarato di aver trovato la donna in quello stato. I soccorritori sono poi riusciti a rianimare la donna e l'hanno portata in ospedale.

In alcuni casi il medico avrebbe appiccato incendi per coprire i propri misfatti: la polizia ha iniziato a indagare su alcuni casi proprio come "incendi dolosi" e poi ha concentrato la sua attenzione sul medico. Che potrebbe diventare uno dei più grandi assassini nella storia della Repubblica federale: nel 2019 venne condannata un'infermiera con l'accusa di aver ucciso 85 persone. Il pubblico ministero sta infatti continuando le indagini in altri settantuno casi, che potrebbero aggravare la posizione del quarantenne.

Al momento, il processo prevede trentacinque udienze e dovrebbe concludersi il 28 gennaio 2026, si sono costruiti tredici familiari degli scomparsi, circa 150 sono i testimoni che saranno ascoltati.