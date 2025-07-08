Cpi, mandati d'arresto per due leader talebani

La Corte penale internazionale ha emesso oggi dei mandati di arresto per alti leader talebani in Afghanistan per la persecuzione delle donne, un crimine contro l'umanità. I giudici della Cpi hanno affermato in una dichiarazione che sussistono "ragionevoli motivi" per sospettare che la Guida Suprema Haibatullah Akhundzada e il giudice capo Abdul Hakim Haqqani "abbiano commesso... il crimine contro l'umanità di persecuzione... per motivi di genere".