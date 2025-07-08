Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
8 lug 2025
Cpi, mandati d'arresto per due leader talebani

Guida suprema Akhundzada e giudice Haqqani, persecuzione donne

La Corte penale internazionale ha emesso oggi dei mandati di arresto per alti leader talebani in Afghanistan per la persecuzione delle donne, un crimine contro l'umanità. I giudici della Cpi hanno affermato in una dichiarazione che sussistono "ragionevoli motivi" per sospettare che la Guida Suprema Haibatullah Akhundzada e il giudice capo Abdul Hakim Haqqani "abbiano commesso... il crimine contro l'umanità di persecuzione... per motivi di genere".

