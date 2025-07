Controllo aereo in tilt, oltre 150 voli cancellati in Gb

Sono oltre 150 i voli cancellati, oltre ai tanti che hanno subito ritardi con conseguenze su centinaia di migliaia di passeggeri, a causa del guasto tecnico al sistema del controllo aereo britannico all'origine del blocco temporaneo di decolli e atterraggi di ieri in tutti i maggiori scali del Regno Unito proprio nel pieno delle vacanze estive.

L'ente responsabile del controllo aereo (Nats), finito al centro delle accuse per l'ultimo di una serie di casi di malfunzionamento, ha confermato che il caos nei cieli è stato provocato da un 'glitch' informatico interno, non generato da un cyber-attacco: sono serviti 20 minuti per risolvere il problema passando a un sistema di backup e così riprendere la piena operatività entro un'ora. Ma intanto le ripercussioni erano generalizzate, nel Regno e anche negli scali all'estero, e destinate a durare per ore, mentre solo questa mattina si sta tornando gradualmente alla normalità.

A fronte delle dure accuse rivolte dalle compagnie aeree, a partire da Ryanair, al responsabile di Nats, Martin Rolfe, la ministra dei Trasporti Heidi Alexander lo ha convocato per comprendere come sia possibile prevenire il ripetersi di casi del genere. Un top manager di Ryanair, Neal McMahon, ieri aveva chiesto le dimissioni del dirigente, ricordando che solo due anni fa si era verificata una situazione identica e da allora non era stato fatto abbastanza per evitare un blocco dei voli a livello nazionale.