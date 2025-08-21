Zelensky, testato con successo missile con gittata da 3000 km

L'Ucraina ha testato con successo un nuovo missile con una gittata di 3.000 chilometri: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia sta potenziando le sue forze sul fronte meridionale.

"Il missile ha superato con successo i test. Attualmente è il nostro missile di maggior successo: può volare per 3.000 chilometri, il che è significativo", ha dichiarato Zelesnky in un comunicato diffuso oggi ai media. Il presidente ucraino ha aggiunto che la produzione su larga scala del missile - denominato Flamingo - potrebbe iniziare entro febbraio.

Quanto alle manovre di Mosca al fronte, il capo dello Stato ha detto: "Zaporizhzhia: il nemico si sta rinforzando". E poi: "Possiamo vedere che continuano a trasferire parte delle loro truppe dalla direzione di Kursk a Zaporizhzhia".

Commentando poi il massiccio attacco russo con missili e droni della notte scorso, il presidente ucraino ha scritto su Facebook: "L'esercito russo ha stabilito uno dei suoi folli anti-record. Ha preso di mira infrastrutture civili, edifici residenziali e la nostra popolazione". La Russia, ha annunciato in precedenza l'Aeronautica militare di Kiev, ha lanciato nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina.

Zelensky ha inoltre reso noto di aver chiesto al presidente statunitense Donald Trump di convincere il presidente ungherese Viktor Orban a smettere di bloccare l'adesione dell'Ucraina all'Ue. Ieri era emerso che Trump ha chiamato Orban per esortarlo a togliere ogni ostacolo all'adesione di Kiev all'Ue.