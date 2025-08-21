Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Zelensky, testato con successo missile con gittata da 3000 km

'Mosca sta rafforzando il fronte meridionale'

'Mosca sta rafforzando il fronte meridionale'

'Mosca sta rafforzando il fronte meridionale'

L'Ucraina ha testato con successo un nuovo missile con una gittata di 3.000 chilometri: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia sta potenziando le sue forze sul fronte meridionale.

"Il missile ha superato con successo i test. Attualmente è il nostro missile di maggior successo: può volare per 3.000 chilometri, il che è significativo", ha dichiarato Zelesnky in un comunicato diffuso oggi ai media. Il presidente ucraino ha aggiunto che la produzione su larga scala del missile - denominato Flamingo - potrebbe iniziare entro febbraio.

Quanto alle manovre di Mosca al fronte, il capo dello Stato ha detto: "Zaporizhzhia: il nemico si sta rinforzando". E poi: "Possiamo vedere che continuano a trasferire parte delle loro truppe dalla direzione di Kursk a Zaporizhzhia".

Commentando poi il massiccio attacco russo con missili e droni della notte scorso, il presidente ucraino ha scritto su Facebook: "L'esercito russo ha stabilito uno dei suoi folli anti-record. Ha preso di mira infrastrutture civili, edifici residenziali e la nostra popolazione". La Russia, ha annunciato in precedenza l'Aeronautica militare di Kiev, ha lanciato nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina.

Zelensky ha inoltre reso noto di aver chiesto al presidente statunitense Donald Trump di convincere il presidente ungherese Viktor Orban a smettere di bloccare l'adesione dell'Ucraina all'Ue. Ieri era emerso che Trump ha chiamato Orban per esortarlo a togliere ogni ostacolo all'adesione di Kiev all'Ue.

© Riproduzione riservata

