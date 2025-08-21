Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
21 ago 2025
Guterres, 'fondamentale immediato cessate il fuoco a Gaza'

'Serve rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi'

'Serve rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi'

'Serve rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi'

"È fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, ed evitare le morti e le distruzioni di massa che un'operazione militare contro Gaza causerebbe inevitabilmente": lo afferma su X il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

"Allo stesso tempo, la decisione delle autorità israeliane di espandere la costruzione di insediamenti illegali, che dividerebbe la Cisgiordania, deve essere revocata. Ogni costruzione di insediamenti è una violazione del diritto internazionale", aggiunge.

