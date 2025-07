Conte, Ricci chiarisca per una campagna serena nelle Marche

"Prendiamo atto dell'avviso di garanzia ricevuto da Matteo Ricci e delle sue dichiarazioni appena rilasciate. Come Movimento 5 Stelle rispettiamo il lavoro autonomo e indipendente della magistratura e non sottovalutiamo le ipotesi accusatorie contenute nell'avviso di garanzia, ma ci riserviamo di valutare approfonditamente le contestazioni mosse a Ricci, al fine di comprendere se gli venga mossa una semplice contestazione per spese del Comune non corrette o se vi siano gli elementi di una condotta disonesta, che ha portato a indebiti vantaggi personali - condotta questa che sarebbe incompatibile con i nostri principi e i nostri valori". Così in una nota il leader M5s Giuseppe Conte. "Auguriamo all'interessato di chiarire al più presto con l'autorità giudiziaria questa vicenda - conclude - così da diradare tutti gli eventuali dubbi e poter svolgere in piena serenità la prossima campagna elettorale".