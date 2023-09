Consiglio Affari Esteri Ue in vista a Kiev, dice ANSA

Con ogni probabilità, il prossimo Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea si terrà a Kiev. A riferirlo all'ANSA sono tre diverse fonti. I 27 ministri europei si riuniranno nella capitale ucraina "all'inizio di ottobre". Le fonti precisano che l'intenzione è quella di proseguire nel percorso di "integrazione politica", dimostrare il sostegno dell'UE in un momento critico per l'Ucraina, in difficoltà nella controffensiva, e fare il punto su alcuni dossier importanti, come l'aumento degli aiuti militari e una ulteriore stretta delle sanzioni, in particolare sulla loro elusione da parte della Russia, in particolare nel settore dell'high-tech.