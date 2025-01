Christine Lagarde: Bitcoin non sarà nelle riserve delle banche centrali UE

"Sono fiduciosa che il Bitcoin non entrerà a far parte delle riserve di alcuna delle banche centrali" dell'Unione europea. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in risposta alla domanda se la Bce - finora molto critica nei confronti dei crypto asset - avesse cambiato idea dopo l'annuncio, favorevole, di Donald Trump.

"L'opinione che circola al Consiglio direttivo, e anche nel Consiglio generale, è che le riserve devono essere liquide, sicure, al riparo da sospetti di riciclaggio o attività criminali", ha detto Lagarde.