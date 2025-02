Cardinale De Donatis presiede i riti delle Ceneri sostituendo Papa Francesco

Sarà il Penitenziere Maggiore, il cardinale Angelo De Donatis, a presiedere i riti delle Ceneri all'Aventino, mercoledì 5 marzo, giorno di inizio alla Quaresima. De Donatis, "delegato" dal Papa, lo sostituirà dunque in queste celebrazioni a Sant'Anselmo e a Santa Sabina.

Per la prima volta in questo ricovero, ma era già accaduto in una degenza passata, Papa Francesco ha inviato un messaggio precisando in calce "Dal Policlinico Gemelli". Il Papa continua dunque a lavorare anche dall'ospedale e oggi, per esempio, ha deciso la nomina di un nuovo vescovo in Lesotho.