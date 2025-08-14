Esperti, Mosca prepara test nuovo missile nucleare

Mosca si starebbe preparando a testare il suo nuovo missile da crociera 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare, e dotato di testata nucleare, proprio mentre il presidente Vladimir Putin si appresta a discutere della questione ucraina con il presidente Usa Donald Trump venerdì: lo riporta la Reuters sul suo sito, che cita due ricercatori americani e una fonte occidentale esperta di sicurezza. Jeffrey Lewis del Middlebury Institute of International Studies e Decker Eveleth del think tank CNA sono giunti separatamente alle loro valutazioni studiando immagini satellitari del sito di collaudo di questi missili.

Lewis ed Eveleth hanno concordato sul fatto che le immagini mostrano un'intensa attività nel sito di collaudo di Pankovo, nell'arcipelago di Novaya Zemlya nel Mare di Barents, compreso un aumento del personale, delle attrezzature, delle navi e degli aerei associati ai precedenti test del 9M730 Burevestnik. "Possiamo vedere tutta l'attività nel sito di test, che consiste sia in enormi quantità di rifornimenti in arrivo a supporto delle operazioni, sia in movimenti nel luogo in cui viene effettivamente lanciato il missile", ha detto Lewis. Una fonte occidentale della sicurezza, ha confermato che la Russia sta preparando un test del Burevestnik, aggiunge l'agenzia di stampa. Secondo Lewis, un test potrebbe avvenire questa settimana, aumentando la possibilità che possa oscurare il vertice Trump-Putin in Alaska.

Grazie alla sua propulsione nucleare, il Burevestnik è capace di colpire in qualsiasi punto del mondo.