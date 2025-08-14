Mercoledì 13 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaRaoul Bova occhi spaccantiDelitto Garlasco Sinner CincinnatiMeteo Ferragosto
Acquista il giornale
Ultima oraLa Russia limita le chiamate su Whatsapp e Telegram
14 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. La Russia limita le chiamate su Whatsapp e Telegram

La Russia limita le chiamate su Whatsapp e Telegram

Per ostacolare azioni 'criminali'

Per ostacolare azioni 'criminali'

Per ostacolare azioni 'criminali'

Le autorità russe hanno introdotto "misure per limitare parzialmente" le chiamate telefoniche via Whatsapp e Telegram per contrastare azioni "criminali". Lo ha reso noto l'ente statale per le telecomunicazioni, Roskomnadzor, citato dall'agenzia Interfax. "Secondo le forze dell'ordine e numerose segnalazioni dei cittadini, i messenger stranieri Telegram e WhatsApp sono diventati i principali servizi vocali utilizzati per truffe, estorsioni di denaro e coinvolgimento in attività di sabotaggio e terrorismo da parte di cittadini russi", ha affermato l'ente statale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TerrorismoWhatsapp