La Russia limita le chiamate su Whatsapp e Telegram

Le autorità russe hanno introdotto "misure per limitare parzialmente" le chiamate telefoniche via Whatsapp e Telegram per contrastare azioni "criminali". Lo ha reso noto l'ente statale per le telecomunicazioni, Roskomnadzor, citato dall'agenzia Interfax. "Secondo le forze dell'ordine e numerose segnalazioni dei cittadini, i messenger stranieri Telegram e WhatsApp sono diventati i principali servizi vocali utilizzati per truffe, estorsioni di denaro e coinvolgimento in attività di sabotaggio e terrorismo da parte di cittadini russi", ha affermato l'ente statale.