Democratici Usa chiedono indagine sul trasferimento di Maxwell

I democratici della Commissione Giustizia della Camera americana hanno chiesto al dipartimento di Giustizia un'indagine sul trasferimento di Ghislaine Maxwell in un carcere di minore sicurezza, sostenendo che la mossa crea il dubbio che ci sia "un tentativo di nascondere la portata dei rapporti tra il Donald Trump e Jeffrey Epstein". L'ex fidanzata e complice del finanziere pedofilo è stata trasferita dalla prigione di Tahallassee, in Florida - dove stava scontando una condanna a 20 anni - a un carcere in Texas subito dopo aver incontrato il vice procuratore generale Todd Blanche il mese scorso.

Il deputato Jamie Raskin, il principale esponente democratico della Commissione Giustizia, ha affermato che il nuovo carcere offre "maggiore libertà ai detenuti" e "prima di questo straordinario trasferimento, era categoricamente vietato a chi è stato condannato per molestie sessuali".

"Queste azioni sollevano sostanziali preoccupazioni sul fatto che l'amministrazione stia tentando di corrompere un testimone cruciale, nascondere i rapporti tra il presidente americano ed Epstein e convincere la Maxwell a fornire una testimonianza falsa o fuorviante al fine di proteggere il Trump", ha attaccato il deputato. "Il trasferimento sembra inoltre violare sia le politiche del Dipartimento di Giustizia che quelle del Bureau of Prisons", ha scritto Raskin in una lettera all'Attorney General Pam Bondi e al direttore del Bureau William K. Marshall.