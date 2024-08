Carceri: magistrati Sorveglianza,ne servono mille in più

"La situazione dei tribunali di Sorveglianza in Italia può essere definita drammatica: i 236 magistrati impiegati nei 29 tribunali sono chiamati a decidere su un numero altissimo di fascicoli, ne servirebbero mille in più. Lavorano a ritmi incessanti ma ad oggi sono circa 100 mila le posizioni al vaglio, solo per quanto riguarda i condannati in stato di libertà che devono espiare pene uguali o inferiori a 4 anni. Gente che attende di conoscere il proprio destino, se il carcere o le pene alternative". E' quanto afferma Giovanni Maria Pavarin, ex giudice di sorveglianza e che è stato responsabile del Coordinamento nazionale magistrati di Sorveglianza (Conams).