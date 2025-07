Trump, dazi sui farmaci probabilmente dal primo agosto

Donald Trump, parlando a Pittsburgh a margine di un evento, ha affermato che molto probabilmente dal primo agosto farà scattare dazi sui farmaci importati negli Usa. Subito dopo, ha aggiunto il presidente americano, potrebbero scattare i dazi anche sui semiconduttori. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. "Scatteranno probabilmente alla fine del mese", ha affermato il presidente americano: "Partiremo con tariffe più basse - ha quindi spiegato - per dare alle società farmaceutiche un anno di tempo per adeguarsi. E se non lo faranno, arriveranno dazi molto, molto più pesanti in futuro. Lo stesso schema e una tempistica simile - ha aggiunto - sarà adottata per i produttori di semiconduttori".