Capo Idf avverte Bibi, 'non faremo morire di fame Gaza'

"Non faremo morire di fame Gaza, gli aiuti devono arrivare presto". Lo ha detto prima della riunione del gabinetto politico-di sicurezza, il capo di stato maggiore Eyal Zamir, avvertendo il premier Benyamin Netanyahu e i ministri del ritardo nell'arrivo degli aiuti umanitari nella Striscia, come riferisce il notiziario della tv pubblica Kan. Finora i ministri sono stati fermi nel rifiuto di far passare qualsiasi aiuto verso la Striscia.