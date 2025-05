Camera: proposte riforme costituzionali su separazione carriere e premierato

La maggioranza ha avanzato in capogruppo l'ipotesi di inserire nel calendario di luglio della Camera due riforme costituzionali: la separazione delle carriere e il premierato. Ira delle opposizioni su una prospettiva di questo tipo. "Crediamo sia una forzatura - ha detto capogruppo Dem Chiara Braga - e non siamo disponibili ad accettare compressioni. Evidentemente dopo il decreto sicurezza la spartizione tra le forze di maggioranza si è rimessa in moto e questo è un altro tassello di quel disegno volto a mettere in discussione l'equilibrio delle nostre istituzioni".