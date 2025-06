Macron denuncia il blocco umanitario a Gaza e chiede cessate il fuoco

Il blocco umanitario imposto alla Striscia di Gaza è "uno scandalo", "una vergogna". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron tornando a chiedere un "cessate il fuoco", la "liberazione degli ostaggi" e la "riapertura delle rotte umanitarie". La Francia "vigila" ed "è al fianco di tutti i suoi cittadini quando sono in pericolo", ha aggiunto in risposta all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane della nave della Freedom Flotilla con a bordo 6 francesi. La Francia ha "trasmesso ogni messaggio" a Israele per garantire che la "protezione" di questi attivisti "sia garantita" e che "possano tornare sul suolo francese".