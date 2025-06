Donald Trump ha difeso la sua decisione di dispiegare la guardia nazionale a Los Angeles contro le proteste per i raid anti-immigrati, convinto di non aver avuto scelta e di aver fatto "la cosa giusta" contro proteste che avrebbero potuto portare ad una "insurrezione". "Non voglio una guerra civile", ha detto. Il presidente si è detto inoltre pronto a mobilitare più uomini della guardia nazionale se necessario.