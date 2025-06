Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,77%)

La Borsa di Tokyo consolida i guadagni nell'ultima seduta della settimana, spingendo l'indice di riferimento sui massimi in 5 mesi, in scia alla accelerazione del mercato azionario Usa, con l'attenzione degli investitori che si sposta dal Medio Oriente alle nuove trattative sui dazi americani, in vista delle prossime scadenze. In apertura il Nikkei avanza dello 0,77% a quota 39.890,98, con un aumento di 128 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 144,70, e sull'euro a 169,10.