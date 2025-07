Agcom, entrate media +3,2%, trainano pubblicità e tv online

Sono aumentate del 3,2% nel 2024 rispetto all'anno precedente le entrate complessive dei media che hanno superato i 12 miliardi di euro. È quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Agcom illustrata al Senato dal presidente Giacomo Lasorella. Questo incremento si deve principalmente all'aumento dei ricavi da contenuti a pagamento (+4,3%), soprattutto per la televisione online, che ha compensato il calo nelle vendite di copie di quotidiani e periodici. Salgono anche i ricavi pubblicitari (+2,6%), grazie alla performance di televisione e radio, così come i fondi pubblici (+1,7%), per lo più derivanti dal canone Rai.

La televisione intanto non è più il principale mezzo di informazione per gli italiani, visto che un italiano su due (il 52,4%), utilizza la Rete per informarsi, con motori di ricerca, social media e siti web/app di quotidiani e periodici che sono diventate le principali porte di accesso all'informazione. Tuttavia tv, radio e carta stampata, afferma Lasorella, "rimangono fonti informative ritenute più affidabili rispetto a social network e piattaforme"; di qui la "necessità di tutelare e salvaguardare l'informazione professionale".