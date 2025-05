La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in rialzo, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi in scia all'ottimismo generato dal primo accordo sul commercio siglato dall'amministrazione Trump con il Regno Unito. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dell'1,06% a quota 37.319,99, aggiungendo 391 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi, sul dollaro a 145,80 e sull'euro a 163,70.