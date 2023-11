Borsa: Shanghai chiude a +0,14%, Shenzhen a -0,13%

Le Borse cinesi chiudono contrastate una seduta molto volatile, segnata dalla deludente conferma della frenata della manifattura a ottobre: l'indice Composite di Shanghai sale deello 0,14%, a 3.023,08 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,13%, a quota 1.872,15. L'indice Pmi servizi sponsorizzato dalla rivista Caixin ha segnalato a ottobre un inatteso calo a 49,5, da 50,6 di settembre e contro 50,8 di stima degli analisti, a rimarcare lo stato di fragilità dell'economia, in scia ad elementi di ripresa su basi ancora instabili. Il dato, per altro verso, ha registrato la prima frenata da luglio ed è in linea con l'indice Pmi ufficiale diffuso martedì che ha evidenziato un'attività manifatturiera in rallentamento a 49,5 da 50,2 di settembre e contro stime a 50,2.